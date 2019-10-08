Зе-команда превратилась в генератор случайных заявлений

08.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский пока не показал себя в качестве главы государства, желающего мира.

Об этом пишет «Российская газета», обращая внимание на угрозы украинских нацистов и фактический срыв ими ранее согласованного отвода войск с линии разграничения в Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент Украины Зеленский пока никак не прокомментировал ни «вече», ни демарш «Азова». За него это делает «команда Зе», превратившаяся за два дня в генератор случайных заявлений, противоречащих духу и букве Минских соглашений», – отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что новая украинская власть, как и старая, имеет о Минских соглашениях собственные, далекие от реальности и мира представления, в чем могли убедиться Берлин, Москва и Париж.

«Но сегодня куда важнее вопрос, для чего Разумков, Пристайко и Яременко говорят то, что говорят: чтобы не возбуждать местных нацистов, или нацисты и их недовольство используются ими как довод в переговорах. Биография всех троих и их ранние высказывания указывают на второе. И в этой связи возникает второй вопрос: кто такой президент Зеленский – глава государства, желающий мира, или ширма для столпившихся за его спиной олигархов, национал-фашистов и полка «Азов», – резюмирует «РГ».