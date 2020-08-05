Зе-команда пробила новое дно, пустив с молотка тюрьмы и колонии

05.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Решение президента Украины Владимира Зеленского и его команды ради банальной наживы распродать ряд исправительных учреждений приведёт к ещё большему усугублению и без того катастрофической криминогенной ситуации в стране.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Команда Зеленского нашла очередной способ заработать на распродаже государственного имущества. Теперь с молотка пойдут объекты пенитенциарной системы. В частности, уже завтра на продажу будет выставлен Ирпенский исправительный центр. Та же участь ожидает еще ряд учреждений, которые расположены в привлекательных с коммерческой точки зрения местах в крупных городах», – заявил Муратов.

При этом, отметил он, персонал учреждений подлежит увольнению, а заключенные – перераспределению.

«Учитывая, что еще совсем недавно министр юстиции Малюська жаловался на переполненность следственных изоляторов, такое использование государственной собственности кажется нерациональным.

С другой стороны, он неоднократно заявлял о необходимости передачи СИЗО в частные руки. Более того, в ряде городов Украины уже были открыты платные камеры повышенной комфортности, начата продажа подарочных сертификатов для VIP-сидельцев», – добавил общественник.

При этом он обратил внимание, что президент Зеленский и его «слуги» в деле поиска финансовой выгоды оказались куда более изобретательными и целеустремленными, чем их «попередники» – в частности, был принят закон о продаже земли, дан старт большой приватизации, а теперь еще и тюрьмы станут предметом торга.

«С учетом растущей криминализации Украины, захлестнувшей страну волны терактов, бесконтрольно распространяющегося из зоны боевых действий оружия, «оптимизация» тюрем может продолжить печальный опыт медицинской реформы, когда в результате укрупнения тубдиспансеров и психиатрических лечебниц на улице оказались тысячи больных людей.

В погоне за наживой Зеленский забывает, что именно криминализированные элементы составляют основу праворадикальных группировок, которые не только активно контролируют соблюдение президентом «красных линий», но и терроризируют жителей Украины, совершают военные преступления на территории Донбасса, ответственность за что рано или поздно придется нести, в том числе и руководству страны», – предупредил Муратов.