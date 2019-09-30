Зе-команда продолжает шокировать экспертов дикой некомпетентностью

30.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Опубликованная накануне программа деятельности нового украинского правительства говорит о крайней степени некомпетентности Зе-команды и продолжении Киевом русофобской политики.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О некомпетентности молодой команды (Владимира Зеленского – прим. ред.) ярко свидетельствует представленная сегодня молодым гением премьер-министром Гончаруком программа правительства. Я тезисы пробежал – это верх некомпетентности.

Он сегодня сказал, что у них в программе «впервые» человекоцентричный подход, чем они отличаются от предыдущих. И я сразу вспомнил, как Гройсман объяснял, почему бюджет 2017 года будет человекоцентричным.

Они, похоже, спикеров не поменяли, всё те же люди пишут эти спичи, а они даже не читают, что говорили их предшественники», – делает вывод эксперт.

Также, по мнению Владимира Корнилова, содержание программы говорит, что Киев продолжит делать упор на русофобскую политику.

«Я могу, конечно, говорить по пунктам. Главной – поставлена задача в два раза уменьшить русскоязычный контент. Это одна из важнейших задач правительства.

И, кроме того, создать миллион рабочих мест, и тут же, через несколько пунктов – закрыть тысячу государственных предприятий. Можно это вместе как-то совместить? Это говорит о том, насколько «компетентная» команда подобралась в правительстве», – добавил эксперт.