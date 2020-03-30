Зе-команда «режет» фермеров

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы для борьбы с кризисом и пандемией коронавируса сократили финансирование многих важных отраслей экономики.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал киевский политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны максимально уменьшить все издержки, но при этом мы видим, что они режут, что куча институтов сводят в один инстаграм, один из подписчиков прислал «А я что-то не пойму, а что они порезали?». Порезали как бы какие-то второстепенные программы, но при этом и офис президента, и министерство внутренних дел, и куча других ведомств – им, впрочем, ничего и не порезали.

Поэтому у нас все будут забирать у фермеров, там забрали 4 миллиарда гривен которым должны были в виде дотации раздавать, забрали из самых различных секторов, ребята вы там держитесь, а мы будем сейчас надеяться на кредит МВФ 5 миллиардов или 8 миллиардов, или даже 10 миллиардов сколько они нам должны дать под землю», – сказал эксперт.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса украинская экономика оказалась в чрезвычайно сложном положении, поэтому Владимир Зеленский и его команда планируют значительно увеличить налоги.