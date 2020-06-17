Зе-команду обвинили в смерти отца Порошенко

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В смерти отца экс-президента Украины Петра Порошенко отчасти виновата команда нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению экс-чиновника, 84-летний Алексей Порошенко скончался от того, что переживал за уголовное будущее своего сына, против которого возбужден ряд дел.

«Мне очень странно, что президент не высказал сочувствие до сих пор публично по поводу преждевременной смерти отца его оппонента. Это достаточно странная ситуация, потому что это характеризует его даже уже не как президента – мы все понимаем, что президент из него никакой – это характеризует его как человека, что и человек из него никакой.

По ситуации 18 числа я понимаю, что Петр Порошенко готов прийти и дать свидетельства, но это было бы более чем странно, если бы это происходило именно в день похорон, потому что я так понимаю, что планируются в этот день похороны.

На самом деле, команда Зеленского должна была бы тоже понимать, что частично она также причастна к смерти отца бывшего президента Украины, потому что в режиме постоянного давления, постоянной угрозы, что вашего сына арестуют, что-то с ним сделают, я напомню, что у Петра Алексеевича именно при таких обстоятельствах умерла мать в 2004 году, когда режим Кучмы его преследовал как человека, который поддерживает Ющенко. Сейчас новый виток преследований и он теряет уже последнее близкое лицо – своего отца», – заявил Омелян.

Как сообщал ПолитНавигатор, отец Порошенко скончался после перенесенного инсульта.