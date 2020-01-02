Зе-обещаниям – грош цена: все больше жителей Донбасса становятся гражданами РФ

02.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Порядка 60 тысяч жителей подконтрольной Киеву части Донбасса уже получили гражданство Российской Федерации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ощутимый и вполне осязаемый ответ на призывы Зеленского возвращаться и оставаться на Украине. Пустые обещания уже не срабатывают.

Официальные данные миграционной службы МВД РФ за 2019 год: «В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ, более 136 тыс. из них – жители ДНР и ЛНР, порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей».

К концу праздников число новых граждан РФ на Донбассе точно перевалит за 200 тысяч. А улучшенная система выдачи паспортов и дальше позволит выдавать до 2 тысяч паспортов в день и из них до 30% – это паспорта нынешним жителям незалежной», – отметил спецпредставитель ЛНР.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что в российском правительстве появилось понимание необходимости упрощения условий выдачи гражданства российским соотечественникам.