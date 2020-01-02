02.01.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Зе-обещаниям – грош цена: все больше жителей Донбасса становятся гражданами РФ

Порядка 60 тысяч жителей подконтрольной Киеву части Донбасса уже получили гражданство Российской Федерации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это ощутимый и вполне осязаемый ответ на призывы Зеленского возвращаться и оставаться на Украине. Пустые обещания уже не срабатывают.

Официальные данные миграционной службы МВД РФ за 2019 год: «В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ, более 136 тыс. из них – жители ДНР и ЛНР, порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей».

К концу праздников число новых граждан РФ на Донбассе точно перевалит за 200 тысяч. А улучшенная система выдачи паспортов и дальше позволит выдавать до 2 тысяч паспортов в день и из них до 30% – это паспорта нынешним жителям незалежной», – отметил спецпредставитель ЛНР.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что в российском правительстве появилось понимание необходимости упрощения условий выдачи гражданства российским соотечественникам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть