США похоронили версию о залетевших в Польшу русских ракетах

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Новости Украины

Ракеты, упавшие вчера около города Грубешув в Люблинском воеводстве Польши, вероятнее всего, были украинскими.

Об этом сообщает американское агентство Associated Press, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание со ссылкой на неназванных американских чиновников говорит, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

Не подтверждает факт того, что по приграничному городу ударила Россия и президент Польши Анджей Дуда, который при этом, сказал, что это была «ракета российского производства». Напомним, что стоящие на вооружении Украины комплексы С-300 используют именно такие ракеты.

«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства», – сказал Дуда.

Президент Турции Реджеп Эрдоган при этом заявил, что после консультаций пришел к выводу об отсутствии вины России в ударе по Польше:

«Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши».

Отказался обвинять Россию в случившемся и президент США Джо Байден, по словам которого «предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России».

«Судя по большинству утренних заявлений со стороны представителей НАТО, историю с залетом украинской зенитной ракеты в Польшу в практическом отношении будут спускать на тормозах, впрочем, продолжая ее использовать для различных информационных кампаний по обвинению России. Польская зерносушилка по всей видимости, так и не станет поводом для ядерного апокалипсиса», – комментирует ситуация в своем блоге военный аналитик Борис Рожин.

Телеграмм-канал «Варшавская русалка» отмечает, что кто бы ни был виноват в падении ракет в Польше, но очевидно, что польская система ПВО оказалась бездейственной. А это значит, что ситуацию будут использовать для дальнейшего вливания денег в закупку оружия.

«ПВО Польши вряд ли могут защитить территорию страны. А это в свою очередь станет хорошим поводом для дальнейшего вливания денег в закупки вооружений», – отмечается в публикации.

Похожего мнения придерживаются и авторы военно-аналитического телеграмм-канала «Рыбарь».

«Вероятнее всего, случившийся казус будет использован для продавливания среди общественности необходимости укрепления обороноспособности Украины в приграничных с Евросоюзом территориях. А это означает увеличение расходов на оборону в ущерб собственным нуждам среди стран-соседей и загрузку заказами предприятий оборонно-промышленного комплекса стран-поставщиков на ближайший календарный год-два», – прогнозирует «Рыбарь».

Как сообщал «ПолитНавигатор», военные эксперты, проанализировав опубликованные фотографии, пришли к выводу, что польскую сельхозтехнику дружественным огнем поразила украинская ракета, и даже указали конкретную часть ВСУ и ее командира.