Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 22:31
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


Зафиксированная многочисленными очевидцами «кривая» работа украинской ПВО, когда ракеты, взлетая, тут же пикируют на жилые дома, – оказывается, следствие специальной российской тактики.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зафиксированная многочисленными очевидцами «кривая» работа украинской ПВО, когда ракеты, взлетая, тут же пикируют на...

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Голованов спросил, стоит ли ждать на выходных, когда на Украине обещают заморозки, новых массированных ракетных ударов.

Подоляк призвал готовиться к атакам, при этом он добавил, что Россия сменила тактику и наносит теперь удары таким образом, чтобы украинская ПВО сбивала ракеты только над городами.

«Стоит реагировать на сирены, Россия абсолютно точно будет использовать остатки своих ракет и дронов в полном объёме. Я думаю, что вообще с 29 декабря по сегодняшний день более 500 ракет и дронов Россия использовала, и они изменили тактику.

То есть, они не только по объектам критической инфраструктуры, они бьют по конкретным городам, куда попадёт, главное, чтобы ракета или дрон были над городом, с учётом того, что обломки тоже будут наносить какое-то поражение. Тактика максимально террористическая или даже геноцидная», – сказал Подоляк.

Он призвал быть осторожными в эти дни, особенно 7 января.

«За то, что мы Рождество празднуем не с ними», – поддакнул Голованов.

«Что мы уже окончательно разорвали с прошлым, с Советским Союзом, с РФ, которая является непосредственно абсурдным или таким фейковым наследником СССР. И, безусловно, мы сегодня относимся к Европе намного теснее, чем это было вчера. И Россия хочет за это всё мстить даже с этой точки зрения», – продолжил словоблудие Подоляк.

Отметим, что в Киеве уже возмущаются, что город просто напичкали военными целями для России, в надежде на усиленную столичную ПВО.

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