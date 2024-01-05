Зе-офис: В «кривой» работе украинской ПВО виноват Путин

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Зафиксированная многочисленными очевидцами «кривая» работа украинской ПВО, когда ракеты, взлетая, тут же пикируют на жилые дома, – оказывается, следствие специальной российской тактики.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Голованов спросил, стоит ли ждать на выходных, когда на Украине обещают заморозки, новых массированных ракетных ударов.

Подоляк призвал готовиться к атакам, при этом он добавил, что Россия сменила тактику и наносит теперь удары таким образом, чтобы украинская ПВО сбивала ракеты только над городами.

«Стоит реагировать на сирены, Россия абсолютно точно будет использовать остатки своих ракет и дронов в полном объёме. Я думаю, что вообще с 29 декабря по сегодняшний день более 500 ракет и дронов Россия использовала, и они изменили тактику. То есть, они не только по объектам критической инфраструктуры, они бьют по конкретным городам, куда попадёт, главное, чтобы ракета или дрон были над городом, с учётом того, что обломки тоже будут наносить какое-то поражение. Тактика максимально террористическая или даже геноцидная», – сказал Подоляк.

Он призвал быть осторожными в эти дни, особенно 7 января.

«За то, что мы Рождество празднуем не с ними», – поддакнул Голованов.

«Что мы уже окончательно разорвали с прошлым, с Советским Союзом, с РФ, которая является непосредственно абсурдным или таким фейковым наследником СССР. И, безусловно, мы сегодня относимся к Европе намного теснее, чем это было вчера. И Россия хочет за это всё мстить даже с этой точки зрения», – продолжил словоблудие Подоляк.

Отметим, что в Киеве уже возмущаются, что город просто напичкали военными целями для России, в надежде на усиленную столичную ПВО.