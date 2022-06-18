Зе-офис: Запад не хочет поражения России

Запад специально передает Украине такое оружие, которым невозможно победить Россию.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, западные лидеры хотят усадить Россию и Украину за стол переговоров, а Украина при этом хочет выйти на границы до начала спецоперации.

«Если посмотреть на список оружия, которое передали США, он очень внушительный. По противотанковым вооружениям мы, наверное, самая оснащенная армия мира сейчас и по ПЗРК. Но здесь надо понимать, что тот же Макрон сказал, что «мы не передадим штурмовую авиацию и танки, которые являются основой наступления, успешного.

Понятно, о чем идет речь – они не хотят поражения России здесь окончательного, они хотят принуждения России к переговорам и заключения мира путем переговоров. Американцы или британцы могут, но передадут ли, мы посмотрим. Это слова. Мы не раз слышали слова уже в течение этого конфликта, и очень много чего менялось.

Я предсказываю, что европейские планы провалятся, что речь пойдет об освобождении нами всей нашей территории военным путем. По крайней мере, до лини 23 февраля. Просто по одной простой причине – потому что однажды произойдет перелом и российские войска начнут уходить с украинской территории сами, как уходили из-под Киева, Сум и Чернигова», – заявил Арестович.