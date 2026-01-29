Зе-политолог: Донбасс отдавать нельзя! Дальше потребуют «мову» и «церкву»

Вывод войск ВСУ из Донбасса – это американская «морковка», следуя за которой начнутся куда более существенные требования РФ в переговорном процессе.

Об этом заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко на канале укро-журналиста Василия Голованова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему для нас неприемлемо идти на уступки по Донбассу? Дал палец – под локоток откусят. Ты согласился на выведение войск из Донбасса, через некоторое время такой же ультиматум будет по Херсону и Запорожью. А ещё будут и дополнительные требования. Там и «мова», и «церква», и много чего другого. Претензии по изменению Конституции, политического законодательства и так далее. Список там большой. Здесь нужно держать определённый паритет.

И пока не закончен вот этот зимний сезон с российскими атаками по украинской энергетике, русские вряд ли будут согласны на компромисс. Если они увидят, что мы выстояли, тогда, может быть – и то, это не гарантировано, может быть, какие-то будут изменения», – вещал Фесенко.

Другим фактором в переговорном процессе он обозначил американцев.

«Пока, по косвенным признакам, они больше давят на нас. Может быть, не прямое давление, не такое, как по вопросу о Гренландии публично. Но мы с этим сталкивались по ресурсному соглашению в своё время.

Но всё равно, я считаю, есть чёткая привязка и договора о гарантиях безопасности, и экономической программы восстановления Украины к подписанию мирного соглашения.

Нам сказали: «Вот есть бонусы, есть морковка для вас». Но морковка только после того, как вы подпишете мирное соглашение, предполагающее определённые уступки», – негодовал Зе-политолог.

