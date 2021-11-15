Зе-политолог Фесенко: «Угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа нам выгодны»

Новости Украины

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС играют на руку Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале под названием «Почему Украине будет выгодно, если Лукашенко перекроет газ для ЕС» на сайте «Главред» пишет киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий офис президент Украины.

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Он утверждает, что за словами Лукашенко стоит Москва.

«Дело в том, что оператором белорусского участка этого газопровода является «дочка» Газпрома – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». И весьма вероятно, что это еще один способ шантажа Европы для того, чтобы ускорить сертификацию «Северного потока-2». В этих условиях можно еще раз напомнить, что есть другой, более надежный маршрут транзита газа в Европу – через украинскую трубу. Украинское руководство говорит об этом постоянно. И это маршрут, который не контролируется Газпромом и отвечает европейским правовым условиям. Но об этом надо бы вспомнить в Брюсселе и Берлине», – считает эксперт.

«Пусть Лукашенко перекрывает свою трубу. Он только лишний раз подтвердит свою негативную репутацию – политика, которому нельзя доверять. Это, кстати, понимают даже в Москве. Но за Лукашенко почти наверняка стоят и газпромовско-путинские интересы. И Германии вместе с ЕС надо бы четко считывать причинно-следственные связи и, самое главное, надо, наконец, проявлять характер и принципиальность. Надо жестко настаивать на сохранении гарантированного (для ЕС) объема транзита российского газа через Украину. И тогда демарши Бацьки не будут иметь какого-либо значения», – резюмировал Фесенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко объявил Литву и Польшу «безголовыми мерзавцами», пригрозив перекрыть транзит газа.