Зе-политолог: Главу МВД Монастырского могла ликвидировать Россия

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На жизнь погибшего сегодня в ходе катастрофы вертолета главы МВД Украине неоднократно покушались ранее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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«Мы не можем исключать версию о диверсии, поскольку знаем информацию о покушениях на жизнь президента. Была информация в прошлом году, что были покушения и на жизнь Дениса Монастырского как руководителя МВД, как и покушения на глав других оборонных ведомств, в частности руководителя военной разведки. Да, это у России есть», – сказал Фесенко.

При этом он обратил внимание на сложные погодные условия – густой туман.

«Этого тоже нельзя исключать. Вот две главные версии, на мой взгляд», – считает политолог.

Эксперт добавил, что МВД является «одним из ключевых ведомств в тылу».

«Так что версию с диверсией исключать нельзя», – резюмировал Фесенко.