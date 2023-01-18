Зе-политолог: Главу МВД Монастырского могла ликвидировать Россия

Игорь Шкапа.  
18.01.2023 14:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1042
 
Дзен, Диверсии, Политика, Происшествия, Украина


На жизнь погибшего сегодня в ходе катастрофы вертолета главы МВД Украине неоднократно покушались ранее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

На жизнь погибшего сегодня в ходе катастрофы вертолета главы МВД Украине неоднократно покушались ранее....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы не можем исключать версию о диверсии, поскольку знаем информацию о покушениях на жизнь президента. Была информация в прошлом году, что были покушения и на жизнь Дениса Монастырского как руководителя МВД, как и покушения на глав других оборонных ведомств, в частности руководителя военной разведки. Да, это у России есть», – сказал Фесенко.

При этом он обратил внимание на сложные погодные условия – густой туман.

«Этого тоже нельзя исключать. Вот две главные версии, на мой взгляд», – считает политолог.

Эксперт добавил, что МВД является «одним из ключевых ведомств в тылу».

«Так что версию с диверсией исключать нельзя», – резюмировал Фесенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть