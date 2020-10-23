23.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Украина
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Зе-политолог признал, что США и РФ плевать хотели на «будапештские» хотелки Киева


Большинство украинцев положительно ответят на вопрос о Будапештском меморандуме, который будет задан избирателям параллельно с местными выборами 25 октября.

Такой прогноз в комментарии «Коммерсанту», передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, ранее работавший на президента Петра Порошенко, а сегодня обслуживающий интересы Владимира Зеленского.

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«Наверняка и Зеленский, и наши дипломаты будут ссылаться [на результаты голосования] в общении с США и Великобританией: мол, видите, наши люди поддерживают. Но сказать, что это сильно повлияет на США и уж тем более на Россию, трудно», — признал политолог.

При этом он признал, что опрос нужен «Слуге народа» в первую очередь для того, чтобы привлечь на выборы своих сторонников и повысить явку избирателей.

Ожидается, что вопрос, касающийся Будапештского меморандума, будет звучать так:  «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?».

Примечательно, что даже прозападные и откровенно антироссийские киевские СМИ пришли в ужас от этого пункта опроса, увидев в нем попытку ядерного шантажа Запада со стороны Киева.


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