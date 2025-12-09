Зе-политолог: Всё равно придется идти на болезненные уступки – но Путину этого мало

Россия уверена, что добьется своих целей на Украине военным путем.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Руслана Бортника заявил обслуживающий интересы Банковой политолог Владимир Фесенко.

«Главная проблема, на мой взгляд, в том, что Путин сейчас абсолютно не заинтересован в прекращении войны. Зачем ему договориться о частичных бонусах, где Россия получит преимущество в будущем мирном

соглашении?

К сожалению, скажу неприятную вещь: с высокой вероятностью, если не изменятся нынешние тенденции, нам придётся идти на большие уступки, возможно, даже на некие односторонние уступки в будущем мирном соглашении. Вероятность этого достаточно велика», – считает эксперт.