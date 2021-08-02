Зе-правительство наотрез отказалось подавать воду в Крым

02.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не будет возобновлять поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров, чтобы она не попала российским военным.

Об этом в эфире пропагандистского телеканала «Дом» заявил замминистра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник уверен, что для простого населения воды в Крыму достаточно, а дефицит есть только на промышленных предприятиях.

«Пока Крым находится в оккупированной зоне, это оккупированная территория, вода туда идти не будет. Не будет туда идти, потому что это искусственное сооружение, это не река, это не природная, она не попадает под водную конвенцию, мы ничего не нарушаем. И самое главное, что Крым абсолютно обеспечен для питьевых нужд своим собственным местным стоком. (Дефицит испытывает) промышленность – достаточно большие заводы «Титан», «Содовый», «Бромовый завод» – это то, что находится в районе Армянска и Красноперекопска. Это степной Крым, там нет природных источников, соответственно, главный источник был Северо-Крымский канал. Естественно, эти заводы имеют проблемы с производством, продукцией и так далее. Аграрный сектор – соответственно, весь степной Крым, там были оросительные системы. Все, что там выращивалось, выращивалось благодаря поливу. Естественно, на орошение тех объемов воды, которые в Крыму есть, их недостаточно. Ну и, естественно, армия. Армия страны-агрессора тоже потребляет ресурсы. Там достаточно большой блок сформирован из военных. И квартирует он тоже не на Южном берегу Крыма, а в степном Крыму, ближе к материковой части Украины. Поэтому однозначно, для этих целей Украина туда воду поставлять не будет, потому что это все равно, что работать на оккупанта. Для населения – попить, помыться воды местной абсолютно достаточно», – заявил Хорев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что специалисты добыли первую воду из-под Азовского моря и изучают ее качество на предмет пригодности для водообеспечения Крыма, где образовался дефицит водоснабжения после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.