Зе-правительство закупило для украинских детей содомитскую литературу

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Министерство культуры Украины совместно с «Украинским институтом книги» закупило и распространило по детским библиотекам партию книжек-комиксов, пропагандирующих среди подрастающего поколения ЛГБТ-ценности.

Соответствующий репортаж опубликовали в эфире телеканала «Магнолия» заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете рассказали, как украинское правительство закупило партию (1240 экземпляров) «детских» книжек «Принцесса + принцесса», автором которой является новозеландская писательница Кэти О’Нилл. Эту литературу уже распространили по детским библиотекам.

«Сейчас мы посмотрели элементы с детской книжки-комикса про однополые отношения, называется она «Принцесса + принцесса» в ней рассказывается про дружбу двух девочек, которая заканчивается их свадьбой. Эта книжка была закуплена за государственный счёт и распространена в детские библиотеки по всей стране. Это вызвало большой скандал, и сейчас преимущественно христианские организации, требуют изъять эти книжки с библиотек, потому что это не что иное, как пропаганда ЛГБТ в среде украинских детей», – рассказал ведущий Александр Васильев.

В свою очередь, правозащитник из украинского ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук рассказал, как после обретения Украиной «независимости» он стал гомосексуалистом и потребовал сделать с детьми своей страны то же самое.

«Мне 52 года. Я живу в браке со своим мужем 24 года. Я родился в СССР и не знал, что такое гомосексуализм до 1991 года, после краха СССР начали рассказывать всё. Я не видел никакой пропаганды ЛГБТ, даже термина такого не знал, просто ощущал, что что-то со мной не так. Когда я вырос, понял, что со мной. Я не хочу, чтобы современные дети росли так, как рос я. А хочу, чтобы они росли, сразу понимая, что с ними», – заключил Кравчук.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинские военнослужащие, имеющие склонность к гомосексуализму, решили объединиться .