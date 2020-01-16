Зе-Рада превращает украинцев в нацию свинопасов и водопроводчиков

16.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Принятие сегодня в Верховной раде окончательного варианта закона, предусматривающего закрытие русских школ, обернется дальнейшим падением уровня образования населения бывшей советской республики.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Матвейчев.

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«Верховная рада сделала очередной шаг по пути превращения украинского народа в нацию свинопасов и водопроводчиков. Нужно четко понимать, что в мире существует всего несколько языков, на которые переведена вся художественная, научная литература, мировая философия, трактаты, грубо говоря, Энштейна, Дарвина и так далее – всех великих ученых и прочих. Таких языков несколько всего. Эти переводы осуществлены столетними трудами большого количества всевозможной интеллигенции. Это английский язык, русский язык, немецкий язык. Кстати, уже после этого идет французский, испанский, после русского, китайский, японский и так далее. Они отстают, потому что начали эти проекты позже.

Когда человек владеет русским, немецким или английским языком, у него есть ключик ко всей мировой культуре. Зная такой язык, человек может Шекспира почитать, Дарвина какого-нибудь, любую книгу, современную статью.

Человек, не владеющий русским языком, соответственно, на своем национальном, маленьком языке – если брать украинский, то на нем не переведены ни собрания сочинений мировых классиков, мировая литература, научная и современная в том числе. Даже если они заходят ее переводить, у них нет стольких переводчиков, которым надо еще и деньги платить для того, чтобы они это все переводили. А на украинском языке этой литературы нет.

Поэтому человек, выпускник школы, ВУЗа и так далее, который получит это украинское образование, он и учиться будет в отрезе от всей мировой культуры, а также он будет безграмотным, неинтеллигентным, соответственно, он обречен на то, чтобы быть представителем самых низших специальностей и тому подобное.

Да и без русского языка в России, например, его не возьмут никуда, кроме как в «подай-принеси», потому что он со своим украинским языком здесь никому не нужен, как и с плохим русским языком. Его тоже не возьмут ни на какую приличную должность и специальность. Соответственно, будет гнить в своем гетто, будут теми самыми свинопасами и водопроводчиками.

Естественно, это и раньше делали украинские националисты – это делал и Ющенко, Порошенко, продолжает Зеленский. Это люди, которые гробят собственную нацию, как и все националисты. Все националисты убивают собственные нации.

Это только на поверхности кажется, что они борцы за собственные финансы и так далее, но они всегда разрушают собственное государство, как мы и видим в случае с Украиной, вносят гражданскую войну, расколы и отбрасывают страну на годы, а иногда и на века назад», – заявил Матвейчев.