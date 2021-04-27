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27.04.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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На Украине запустили процесс лишения гражданства всех, кто получил паспорт РФ

Новости Украины

Кабинет министров Украины совместно с СБУ должны разработать законопроект, позволяющий лишить украинского гражданства всех, кто получил паспорт РФ.

Об этом на заседании Львовского областного совета заявил депутат от фракции «Самопомич» Роман Кизима, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращение к Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины относительно разработки законопроектов по лишению украинского гражданства лиц, которые получили гражданство Российской Федерации», – вынес на голосование Кизима.

После чего в ходе голосования документ поддержали 70 депутатов из 75 присутствующих.

Напомним, ранее в Донецке состоялось торжественное введение в обращение художественного почтового блока из трех марок, конверта первого дня и специального штемпеля первого дня, приуроченное к важному событию – ровно 500 тысяч граждан ЛДНР получили гражданство РФ.

Также в Киеве заявили, что украинская власть должна под предлогом «угрозы государству» лишать украинского гражданства всех неугодных.


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