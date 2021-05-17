Зе-Рада собралась чествовать память детей Донбасса, «погибших от рук ВС РФ»

17.05.2021, Кмев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент на текущей неделе должен дать «политическую оценку» и рассмотреть постановление о «чествовании памяти детей, погибших вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины».

Об этом в ходе согласительного совета в Верховной раде заявил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, киевский пропагандист и отъявленный русофоб Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Чисто по техническим причинам мы не поставили в повестку дня постановление № 5343 о чествовании памяти детей, которые погибли вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины. Очень важно принять на этой неделе, потому что там заканчиваются определенные сроки, когда мы должны бы были дать политическую оценку.

Также мы в комитете готовим постановление о социальной защите детей-жертв российской войны против Украины, но она будет немножко погодя и не привязана к определенным датам ООН. Его подписали представители всех фракций без исключения. Он не займёт у нас много времени, а как политическая декларация парламента она очень важна», – заявил Потураев.

Отметим, что в то время как с оккупированной Украиной стороны фронта в течение всего конфликта на Донбассе отмечаются минимальные жертвы и разрушения, в Донецке открыли «Аллею Ангелов» в память о погибших под украинскими обстрелами детях. При этом, например, трагедию, когда в начале апреля от снаряда ВСУ погиб шестилетний ребёнок, в Киеве даже особо не комментировали.