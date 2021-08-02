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02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Местная власть, Политика, Украина
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Зе-режим готовит узурпацию власти на местном уровне

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский собирается отстранить от должности главу Верховной рады Дмитрия Разумкова, а...

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отстранить от должности главу Верховной рады Дмитрия Разумкова, а также захватить контроль над местным самоуправлением в регионах. .

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одновременно с форумом в Киеве проходил также форум Ассоциации городов в Одессе. В Киеве были президент, глава СНБО, министры. В Одессе же был мэр Кличко, некоторые города и господин Разумков. Ходят слухи, что такими разными мероприятиями у нас показалось два фронта, которые будут бороться друг против друга на возможных будущих выборах. Как вы считаете?» – спросил ведущий.

«Идёт борьба за местное самоуправление. Президентская вертикаль пытается местное самоуправление встроить, отсюда изобрели этот Конгресс как полугосударственную институцию. Такой президентский купол над мэрами и другими субъектами местного самоуправления. Под флагом децентрализации, хотя на самом деле это централизация. А Кличко с примкнувшими к нему главами городов и Разумков оказались вынуждены быть защитниками самостоятельного местного самоуправления», – прокомментировал произошедшее Карасёв.



Также, по его, украинский президент попытается в ближайшее время снять с должности главу парламента.

«Плюс к этому добавляется пикантность ситуации, что, после всех отставок, на очереди, как мне кажется, Разумков. Причём его снять не очень трудно, голоса найти – монобольшинство есть. Снять и избрать другого главу Рады – Корниенко или Стефанчук. А вот с Кличко вряд ли так получится. Он тяжеловес, есть авторитет у наших западных партнёров, слово или голос которых весом», – добавил эксперт.

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