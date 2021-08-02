Зе-режим готовит узурпацию власти на местном уровне

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отстранить от должности главу Верховной рады Дмитрия Разумкова, а также захватить контроль над местным самоуправлением в регионах. .

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Одновременно с форумом в Киеве проходил также форум Ассоциации городов в Одессе . В Киеве были президент, глава СНБО, министры. В Одессе же был мэр Кличко, некоторые города и господин Разумков. Ходят слухи, что такими разными мероприятиями у нас показалось два фронта, которые будут бороться друг против друга на возможных будущих выборах. Как вы считаете?» – спросил ведущий.

«Идёт борьба за местное самоуправление. Президентская вертикаль пытается местное самоуправление встроить, отсюда изобрели этот Конгресс как полугосударственную институцию. Такой президентский купол над мэрами и другими субъектами местного самоуправления. Под флагом децентрализации, хотя на самом деле это централизация. А Кличко с примкнувшими к нему главами городов и Разумков оказались вынуждены быть защитниками самостоятельного местного самоуправления», – прокомментировал произошедшее Карасёв.

Также, по его, украинский президент попытается в ближайшее время снять с должности главу парламента.

«Плюс к этому добавляется пикантность ситуации, что, после всех отставок, на очереди, как мне кажется, Разумков. Причём его снять не очень трудно, голоса найти – монобольшинство есть. Снять и избрать другого главу Рады – Корниенко или Стефанчук. А вот с Кличко вряд ли так получится. Он тяжеловес, есть авторитет у наших западных партнёров, слово или голос которых весом», – добавил эксперт.