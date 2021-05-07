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07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина, Энергетика
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Зе-режим повесит на украинцев судебные иски и заоблачные цены на дизтопливо

Новости УкраиныДля Украины ничем хорошим не закончатся санкции СНБО против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора...

Для Украины ничем хорошим не закончатся санкции СНБО против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука  и расследование в отношении якобы связанной с ним компании «ПрикарпатЗападТранс».

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политолог Сергей Годный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ситуации вообще – она настолько заполитизированная, что мне кажется, когда весь этот клубок будет распутан, а рано или поздно это произойдёт, то окажется, что Медведчука там нет никаким боком. Ну и, как у нас всегда в государстве, следователь не досмотрел, эксперт не дописал, кто-то сделал громкое политическое заявление, чтобы получить политические дивиденды.

Потом рапортовать через СМИ об огромном росте своих рейтингов почти на 10% для того, чтобы заверить всё общество, что на 1 месте в партийном рейтинге, что на 1 месте в рейтинге кандидатов в президенты, несмотря на то, что за два года в стране уничтожены фактически все государственные механизмы», – заявил политолог.

«А Украине в сухом остатке, к сожалению, достанутся судебные иски от европейских компаний, которые однозначно докажут свою правовую позицию в европейских судах, и Украина будет платить убытки, нанесенные эти компаниям с одной стороны. С другой стороны с подорванным международным авторитетом, уже знаете окончательно из-за хозяйственных этих сделок. В-третьих, с заоблачными ценами на дизтопливо, которое, как помним, поступало к нам из РФ.

Хотя, я недавно слышал заявления некоторых одиозных политиков, которые себя считали борцами с коррупцией в «Укрзализници», которые говорили, что этот трубопровод будет использоваться для того, чтобы качать дизельное топливо из Венгрии на Украину, учитывая ландшафт. Я сейчас говорю о пане Лещенко (экс-депутат Верховной рады, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – ред.) Вообще, это театр абсурда и показатель того что, ни в каком из случаев наши чиновник вообще не дружат со здравым смыслом, ну а платить придётся нам.

В принципе, как в каждой демократической стране, платить за свои ошибки приходится избирателям», – рассказал Годный.


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