Зе-режим повесит на украинцев судебные иски и заоблачные цены на дизтопливо

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для Украины ничем хорошим не закончатся санкции СНБО против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и расследование в отношении якобы связанной с ним компании «ПрикарпатЗападТранс».

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политолог Сергей Годный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ситуации вообще – она настолько заполитизированная, что мне кажется, когда весь этот клубок будет распутан, а рано или поздно это произойдёт, то окажется, что Медведчука там нет никаким боком. Ну и, как у нас всегда в государстве, следователь не досмотрел, эксперт не дописал, кто-то сделал громкое политическое заявление, чтобы получить политические дивиденды.

Потом рапортовать через СМИ об огромном росте своих рейтингов почти на 10% для того, чтобы заверить всё общество, что на 1 месте в партийном рейтинге, что на 1 месте в рейтинге кандидатов в президенты, несмотря на то, что за два года в стране уничтожены фактически все государственные механизмы», – заявил политолог.

«А Украине в сухом остатке, к сожалению, достанутся судебные иски от европейских компаний, которые однозначно докажут свою правовую позицию в европейских судах, и Украина будет платить убытки, нанесенные эти компаниям с одной стороны. С другой стороны с подорванным международным авторитетом, уже знаете окончательно из-за хозяйственных этих сделок. В-третьих, с заоблачными ценами на дизтопливо, которое, как помним, поступало к нам из РФ.

Хотя, я недавно слышал заявления некоторых одиозных политиков, которые себя считали борцами с коррупцией в «Укрзализници», которые говорили, что этот трубопровод будет использоваться для того, чтобы качать дизельное топливо из Венгрии на Украину, учитывая ландшафт. Я сейчас говорю о пане Лещенко (экс-депутат Верховной рады, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции – ред.) Вообще, это театр абсурда и показатель того что, ни в каком из случаев наши чиновник вообще не дружат со здравым смыслом, ну а платить придётся нам.

В принципе, как в каждой демократической стране, платить за свои ошибки приходится избирателям», – рассказал Годный.