Зе-шулеры тасуют кадры: Министра сняли в угоду строительной мафии и поставили рогуля-эсэсовца

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак. На её место назначили Дениса Шмагаля, до недавнего времени занимавшего пост губернатора Ивано-Франковска, – именно в его вотчине на днях торжественно хоронили ветерана дивизии СС «Галичина».

Отставка Бабак прошла без объяснения причин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сама она сообщила, что это связано с неким противодействием, упомянув о строительной мафии, но без конкретных имен.

«Я хотела бы сказать тем злопыхателям в строительной сфере, которые опутали её как спрут, и которые очень хотели бы радоваться на моих костях, после этого увольнения – не выйдет», – сказала Бабак.

После этого Зе-большинство послушно проголосовало за ее отставку, хотя представители других фракций выразили недоумение столь неожиданной отставкой без объяснения причин.

Затем подконтрольный Зеленскому украинский парламент так же без лишних обсуждений поддержал назначение на освободившуюся должность Дениса Шмагаля.

Киевский политолог Александр Семченко, комментируя на своём YouTube-канале назначение нового министра, вспомнил, как Денис Шмагаль молчаливо одобрил инициативу по названию улицы в Ивано-Франковске в честь нациста.

«Этот губернатор себя совсем недавно проявил. Помните, в Ивано-Франковске хоронили эсэсовца, а потом мэр заявил, что в честь этого эсэсовца ещё улицу в Ивано-Франковске назовут.

Представляете, до чего дошёл маразм и нацистское мракобесие на Украине, что уже в честь нацистских преступников называют улицу? Представьте, чтобы в тех же США, Великобритании, Франции – в честь эсэсовцев называли улицы.

Шмагаль – он губернатор, «око государево» в Ивано-Франковской области. И как он отреагировал? Он молчаливо поддержал.

Избрали его, конечно, министром. Вернее, вице-премьером – министром.

Голосовали за это, в том числе, и оппозиционные депутаты, которые говорили, что «никогда не проголосуем», рассказывали много всего, приятного уху нормального человека. Но при этом жмут те же самые зелёные кнопочки, что и члены зелёной команды.

Что характерно, не все члены зелёной команды голосовали, что за отставку Бабак, что за назначение этого министра», – добавил эксперт.