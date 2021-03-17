Зе-суд выпустил из тюрьмы под домашний арест садистов нацбата «Торнадо»

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Шевченковский райсуд Киева озвучил меру пресечения для двух боевиков роты «Торнадо», прославившейся своими зверствами над мирными жителями Донбасса в 2014-2015 гг.

Комбату Максиму «Ахиллесу» Глебову и его подчинённому Никите «Куст» Кусту было объявлено об изменении меры пресечения на домашний арест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, 7 апреля 2017 года в числе других «побратимов» из «Торнадо» «Ахиллес» и «Куст» были приговорены к 9 годам лишения свободы по обвинению в похищениях людей и пытках. При этом, находясь под стражей с 2015 года, боевики попадали под «закон Савченко», согласно которому, один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

Ранее, на заседании 15 февраля, Глебову и Кусту отказали в изменении меры пресечения, ссылаясь на сложности с местом отбывания под домашним арестом, поскольку оба они родом из неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В тот день под круглосуточный арест вышли их «побратимы» Анатолий Пламадялу и Борис Гульчук. Однако к сегодняшнему дню «жилищный вопрос» «Ахиллеса» и «Куста», очевидно, был решён, поскольку судья в качестве отбывания домашнего ареста назвал два киевских адреса.

Также на судебном заседании среди желающих принять на поруки обвиняемых был глава батальона ОУН Николай Коханивский, старейший ветеран украинского националистического движения Степан Хмара и так называемая волонтёр, специализирующаяся на помощи карательным батальонам Татьяна Близнюк. Суд отказал им. Боевики вышли по ходатайству своих адвокатов Сушко и Кировца.

По словам самих фигурантов, приговор Оболонского суда по обвинениям в насильственных преступлениях истек более года назад, однако их оставили под стражей, в связи бунтом «торнадовцев» в СИЗО летом 2018 года. Тогда несколько десятков радикалов блокировали вывоз из изолятора осужденных боевиков «Торнадо».

Во время обысков в камерах СИЗО заключенные оказывали сопротивление, угрожали убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывчатки.

Напомним, созданная из уголовников спецрота «Торнадо» была разоружена и расформирована в 2015 году. Боевиков обвинили в похищениях, пытках и убийствах жителей Донбасса.

При этом, по словам Анатолия Матиоса, который на тот момент занимал должность главного военного прокурора Украины, в помещении, где располагалась база «торнадоцев», были заготовлены инструменты для истязаний, а также происходило групповое изнасилование мужчины в извращенной форме с фиксацией процесса на видео.

Стоит отметить, что «Торнадо» было создано на базе батальона «Шахтёрск», также знаменитого своими зверствами, которые были настолько вопиющи, что глава МВД Арсен Аваков был вынужден его расформировать в сентябре 2014 года, несмотря на «котлы», потерю территорий и нехватку личного состава для ведения боевых действий в Донбассе.