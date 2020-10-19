Зе-власть готова угробить десятки тысяч украинцев, ожидая вакцину из США

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политизируя вопросы здравоохранения, украинские власти рискуют жизнями своих сограждан и состоянием экономики в стране.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что Украина в смысле вакцинации окажется в конце всех других стран. Ведь карантин имеет смысл, жесткие меры только для того, чтобы выиграть время, чтобы дождаться этой вакцины. Добровольно отказываться от предложений, которые Медведчук с Путиным уже успел согласовать по предоставлению Украине российской вакцины, ну, это приведет к гибели тысяч, может быть, десятков тысяч украинцев», – заявил Суслов.

По его словам, такое положение дел даст толчок к возникновению нелегального рынка по продаже российской вакцины на Украине, которая по стоимости она будет доступна только для ограниченного числа украинцев.

«Поэтому вместо того, чтобы действовать прямо, легально и в интересах украинского народа, начинаются вот эти политические игры, в сфере, где политизация недопустима, где на первом месте должны стоять жизни граждан и положение нашей экономики.

Ну, американцев я понимаю. Они считают, что тоже когда-то разработают вакцину, и Украина, как рынок для реализации этой вакцины, для них тоже представляет интерес», – добавил экс-министр

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Посольство США в Киеве опубликовало запрет для официального Киева закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.