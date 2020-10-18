С лживым мифом об украинской самостийности покончено благодаря США

18.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минувшие выходные можно считать датой развенчания лживого мифа о «самостийной» Украине – причем, произошло это благодаря США, чье посольство открыто опубликовало запрет для официального Киева закупать российскую вакцину от коронавируса.

Скандальный пресс-релиз появился на сайте посольства после встречи временной поверенной в делах США Кристины Квин и министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» – говорится в сообщении.

«Невероятно! Посольство США в Киеве вызвало на ковер министра здравоохранения Украины и дало четкие указания: «Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID». И это все, не поверите, названо «партнерством Украина-США»!

То есть США не предлагает украинцам свою вакцину, а запрещает им покупать российскую – и это партнерство? И это незалежность?» – комментирует политолог Владимир Корнилов.

«Вонючий майдан ведь за это стоял? Это ведь и есть независимость?» – отмечает видеоблогер Анатолий Шарий.

Депутат Госдумы Елена Панина обратила внимание, что параллельно СМИ сообщили со ссылкой на посла Японии на Украине о согласии Киева «испытать на украинцах экспериментальный препарат от COVID, еще не признанный Токио».

«По степени абсурда, который происходит на Украине, она уже превзошла любую Страну Чудес. Активисты «евромайдана» очень хотели расстаться с Россией, однако в итоге расстались со здравым смыслом. В условиях угробленного здравоохранения, когда оперативное вакцинирование не только спасет жизни людей, но и снизит нагрузку на бюджет, Киев отказывается от российского средства. Причем об этом заявляет американский дипломат не самого высокого ранга, а не украинский министр», – обращает внимание парламентарий.

По мнению экс-замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина, ситуацию можно трактовать как акт агрессии США.

«Циничное давление посольства США с целью помешать борьбе с коронавирусом в Украине – акт агрессии против украинского народа. Это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее в эфире телеканала NewsOne допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать…

Своим вмешательством Соединенные Штаты Америки обозначили прямую заинтересованность в развитии на территории Украины эпидемии коронавируса, дальнейшего роста заболеваемости и смертности в стране. Учитывая развернутую на территории Украины сеть биолабораторий Пентагона, обвиняемых в ряде вспышек инфекционных заболеваний, можно говорить о системной политике Соединенных Штатов, которую нельзя воспринимать иначе как создание угрозы национальной безопасности Украины и акт агрессии, ведущейся инструментами гибридной и биологической войны», – отметил Кузьмин в Telegram-канале.

«Бесперецедентное по своей наглости поручение украинским гражданам опубликовало вчера на своей странице посольство США.

Если раньше они выписывали нам задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, то теперь действуют напрямую, вызывая к себе украинских чиновников прямо в посольство и публикуя нам указания через свой сайт.

И здесь дело не в российской вакцине, которую запретило принимать украинцам американское посольство, — каждый должен сам принять решение, доверяет ли он российскому продукту, а именно в форме подачи информации, вызове к себе украинского министра и неадекватному безапелляционному заявлению, прямо запрещающему украинцам выбор способов защиты своей жизни и здоровья.

Конечно, в нормальном государстве, власти должны были бы жестко отреагировать на такое грубое вмешательство, но министр правительства пришёл в посольство по вызову, сфотографировался и принял к реализации внешнее задание.

Теперь нужно внимательно наблюдать за медицинскими контрактами, которые после этого вызова на ковёр будут заключать органы медицинской инфраструктуры.

Украина утратила независимость и субъектность и об этом без всякого стеснения напомнили нам вчера с сайта посольства метрополии», – констатирует киевский юрист Андрей Портнов.