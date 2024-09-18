«Зе-власть не вечна!» – Рада подтвердила конфискацию у народа полутриллиона гривен

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Верховная рада Украины приняла во втором чтении изменения в бюджет 2024 года, предусматривающие отъём у народа в виде нового налога на войну без малого 500 млрд грн.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно тексту документа, на нужды армии будет изъято из других статей дополнительно 495 миллиардов гривен. Собрать эти средства планируется в основном с простых украинцев путём повышения налогов.

Однако в отличие от первого чтения, в этот раз критике подверглось только откровенно наплевательское отношение украинских депутатов к формированию бюджета.

«Вчера в зале в конце заседания, когда рассматривались нормальные правки, забрать деньги с единого марафона и передать их ВСУ, на людей с инвалидностью, на ГУР, на детей, на переселенцев, в зале было 15 человек. Вам всё равно. Вам всё равно на людей. Вам лишь важно, что скажут в офисе президента, на что нажать «зеленую». Коллеги, так не должно быть! Офис президента также не вечен. Вам надо будет после каденции вернуться домой, к людям, и может получиться так, что вам там будет очень неудобно, а, может, кто-то и не сможет туда вернуться», – сказал Разумков.

Такое же мнение высказал скандально известный депутат Алексей Гончаренко.

«Вчера вас здесь осталось, нас здесь осталось 15 человек, а вы все ушли отсюда. Теперь пришли, но вам не до того, чтобы послушать, о чем идет речь, неинтересно. Люди смотрят трансляцию – и всегда один вопрос: А чего никто никого не слушает, чего никто не смотрит, не аргументирует? Да никому это не нужно», – подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, законопроект поддержали 298 депутатов из необходимых 224, и, таким образом, изъятие полутриллиона гривен у украинского народа было окончательно одобрено.