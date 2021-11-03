Зе-власть провела пиар-кампанию по снятию с себя ответственности за ковид-катастрофу – эксперт

03.11.2021 20:29 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины и его фракция «Слуги народа» провели кампанию по снятию с себя ответственности за провал подготовки к новой волне пандемии.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил Секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Лямец, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Медиа-тенденция номер один – произошла, происходит и уже практически завершилась полной победой Зеленского и «слуг народа»: информационная кампания по снятию ответственности с власти за эпидемию коронавируса. Ответственность власти состояла в том, чтобы подготовиться как следует к тому, что будет опять вспышка заболеваемости. Видна была еще летом тенденция, что очень маленький процент населения привит, и это означает автоматически, что скорее всего очень большой процент населения с началом рабочего сезона насчет заболевать. Вы должны были понимать, что необходимо огромное количество больничных коек, необходимо огромное количество кислорода, огромное количество медперсонала, причем защищенного медперсонала, мотивированного, имеющего оборудование, имеющего все возможности для нормальной работы. Не говоря уже о том, что у нас вообще медицина – это не только коронавирус. У нас по-прежнему на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, также у нас высокая доля онкологии, также у нас высокая доля гепатита, диабета и прочие заболевания, которые сводятся к тому, что необходима квалифицированная помощь», – сказал Сергей Лямец.

Реформы в медицине привели к тому, что многие пациенты просто не могут получить медпомощь.

«Все эти перестановки, которые свелись к тому что сокращено количество больниц, переброшены средства между медиками различных групп, то есть, на терапевтов пошло теперь много, а, например, какие-то специализированные заведения жаловались постоянно, как минимум, прошлый год, что у них недофинансирование, что им не хватает денег просто потому, что «деньги ходят за пациентом» – человеку для того, чтобы получить направление для лечения сердца, ему нужно прийти к терапевту – бах, деньги пошли на терапевта, у сердечников недофинансирование. Я уверен, что этот механизм не работает так, как он должен был бы работать, чтобы обеспечить людей, жителей украины медицинской помощью. Он работает эффективно в другой ипостаси. Во-первых, сократили количество учреждений, во-вторых, высвободили кучу недвижимости, и в-третьих – создали предпосылки для того, чтобы расцветала частная медицина. Частная медицина – это хорошо, но мы должны понимать, что у нас порядка 13 миллионов пенсионеров, из этих 13 миллионов пенсионеров – 10 получают 3 тысячи гривен, в лучшем случае, а то и меньше», – заключил Сергей Лямец.