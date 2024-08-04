Зе-власть разворовала деньги, собранные всей Украиной на восстановление «Охматдета»

Вадим Москаленко.  
04.08.2024 00:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


«Визитной карточкой» Владимира Зеленского и его команды стали цинизм, беспринципность, и воровство везде, где появляется такая возможность. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коррупция стала визитной карточкой Зеленского и Ермака во время полномасштабного вторжения, это знают все. Каждый день – журналистские расследования по какому-то чиновнику, заместителю депутат, министру, зампрокурора, главы департамента СБУ, все не перечислишь. Каждый день.

Но сейчас цинизм просто зашкаливает. «Охматдет», на который собирали деньги все – бизнесмены, пенсионеры, студенты, военные. Скидывалась вся страна – «Охматдет» будет отстраиваться. А тендер выиграла малоизвестная компания. Из 14 участников конкурса это была третье предложение по дороговизне. Не самое дешёвое, а третье!» – сказал Береза.

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«Визитной карточкой» Владимира Зеленского и его команды стали цинизм, беспринципность, и воровство везде, где...



«С десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 миллионов гривен. Но 307 миллионов от этой компании. Кроме того, за консультацию касательно проведения восстановительных работ планируют заплатить почти 10 миллионов гривен. 250 тысяч долларов. За консультацию. Это уже дно, или мы будем пробивать новое?

Это вся страна собирала, это даже не государственные деньги, которые собираются с налогов. Это вообще прямые донаты – и они даже здесь воруют! Они когда-то нажрутся?!» – подытожил нацист.




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