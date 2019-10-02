02.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Зе-власть собирается подкупить избирателей временным снижением тарифов

Команда Зеленского может снизить тарифы на услуги ЖКХ перед местными выборами, чтобы получить хорошие результаты на них.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что команда Зеленского пойдет на то, чтобы снизить коммунальные тарифы, хотя бы в расчете на местные выборы, чтобы дать своеобразную взятку электорату, той части электората, которая ходит и голосует. То есть не молодежи.

Это люди, которые все время ходят на выборы и к теме тарифов они чувствительны. Я не исключаю, что власть попытается хотя бы частично реализовать эту технологию – тарифы.

Тарифное регулирование – один из проблемных вопросов в отношениях с МВФ.

В прошлые годы власть, чтобы закрыть дыру в бюджете, пошла на повышение тарифов.

Будет ли власть понижать тарифы, чтобы получить результат в сторону понижения?», – сказал он.

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