Зе-власть собирается подкупить избирателей временным снижением тарифов

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Команда Зеленского может снизить тарифы на услуги ЖКХ перед местными выборами, чтобы получить хорошие результаты на них.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не исключаю, что команда Зеленского пойдет на то, чтобы снизить коммунальные тарифы, хотя бы в расчете на местные выборы, чтобы дать своеобразную взятку электорату, той части электората, которая ходит и голосует. То есть не молодежи.

Это люди, которые все время ходят на выборы и к теме тарифов они чувствительны. Я не исключаю, что власть попытается хотя бы частично реализовать эту технологию – тарифы.

Тарифное регулирование – один из проблемных вопросов в отношениях с МВФ.

В прошлые годы власть, чтобы закрыть дыру в бюджете, пошла на повышение тарифов.

Будет ли власть понижать тарифы, чтобы получить результат в сторону понижения?», – сказал он.