«Зе-власть врёт об эффективности ПВО» – нацист Мосийчук рассказал о прилётах по военному заводу

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Украинское руководство врёт своим гражданам и всему миру об эффективности систем ПВО, которые на деле не способны защитить даже важные объекты в Киеве.

Об этом в эфире интернет-канала «NEWSROOM» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот обстрел Киева – это провал ПВО. Они врут, что сбили 33 ракеты из 38. Как минимум, 5 ракет попало в завод «Артём». Так как там военное производство, о потерях там никто не рассказывает, но скоро родственники начнут писать, такое уже было», – подчеркнул бывший депутат.

«Это третий прилёт по заводу «Артёма». В прошлый раз учёных убило. Производство там было, есть, и остаётся. И твари, которые его не эвакуировали, должны бы уже в наручниках отправиться в СИЗО. Потому что ответственность, что военное производство до сих пор там, лежит только на чиновниках Минобороны», – резюмировал Мосийчук.