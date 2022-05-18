Зеленский берет курс на продолжение войны

18.05.2022  16:18 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, направленных на продолжение войны.

Так, за авторством Зеленского зарегистрированы проекты законов о продлении военного положения в Украине после 24 мая и продолжении всеобщей мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, направленных на продолжение войны. Так,...

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Информация о законопроектах появились на сайте Рады, но текста пока нет.

Напомним, что всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля после начала спецоперации России сроком на 90 дней.

Кроме того, в стране объявлено военное положение, утвержденное парламентом.

Ранее украинская феминистка заявила, что мобилизация женщин поможет развалить Россию.

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