Зеленский беспардонно влез в дела США – Бабицкий

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский, обратившись к представителям США с призывом усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, вмешался в планы Вашингтона по нормализации отношений с Москвой и, таким образом, продемонстрировал собственное политическое невежество.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил проживающий в Донецке известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Это значит, что президент Украины – человек политически невежественный. Дональд Трамп меньше всего хочет вести разговор о втором пакете санкций, которые называются «драконовскими». В апреле прошлого года был принят первый в связи с делом Скрипаля, и тогда же было объявлено о разработке новых. России было дано три месяца, чтобы признать свою «вину», покаяться и пустить американских наблюдателей на российские химзаводы. Естественно Москва проигнорировала эти требования. Прошло три месяца, но никаких санкций введено не было. Потом прошло еще несколько месяцев, на сегодняшний день уже девять с момента, когда должен был быть введен второй пакет.

На прошлой неделе заместитель госсекретаря объяснила конгрессменам, что отсутствие санкций – это часть новой стратегии в отношении России. То есть Трамп пытается нормализовать американо-российские отношение, и для этого уже предпринято множество действий и решений: он позвонил Путину, Помпео встретился с Лавровым в Финляндии, потом побывал в Сочи, где его принял Путин. Там же было объявлено о предстоящей встрече Трампа и Путина в конце следующего месяца в Японии.

Нарышкин сказал, что СВР, которую он возглавляет, возможно, возобновит сотрудничество с ЦРУ. То есть множество всяких контактов и действий, которые говорят о серьезной смене курса Белого дома на российском направлении.

То есть Трамп сознательно на протяжении долгого времени блокировал санкции, хотя конгрессмены и сенаторы постоянно его теребили на предмет скорейшего их ввода. И тут Зеленский на этом фоне вдруг обращается к США с такой просьбой, хотя никаких шансов на то, что она будет исполнена, нет.

Как-то это не очень умно и перспективно в плане выстраивания отношений Киева и Вашингтона. Я думаю, что у Зеленского очень слабые советники», – резюмировал эксперт.