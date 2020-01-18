Зеленский боится ехать в Израиль – президента Украины поставили на растяжку

18.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать в Израиль, куда его пригласили для участия в намеченном на 23 января мероприятии, посвященного памяти убитых гитлеровцами евреев.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание напоминает, что экс-глава информационного отдела «Правого сектора» и депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза сообщил, что Зеленский выдвинул Израилю условие: он будет участвовать в организуемом Яд-Вашем Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, только если ему предоставят право там выступить. По словам Березы, Израиль ответил отказом, а потому Зеленский оказался «на распутье».

Тем не менее, по словам источников издания, представители Украины находятся в Тель-Авиве, готовя визит президента, но некоторые собеседник признали, что визит может не состояться, поскольку в офисе Зеленского засомневались в целесообразности поездки из ряда причин.

Так, так израильтяне до сих пор не подтвердили, что у Зеленского будет встреча с премьер-министром Израиля. Кроме того, буквально на днях Израиль обвинил Украину в чествовании «лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитских идеологов украинского национального движения».

«Учитывая эти и другие обвинения со стороны Тель-Авива, а также готовящееся выступление в Иерусалиме Путина, который (как ожидается) снова будет делать нападки в адрес не только Польши, но и Украины, Киев добивается, чтобы речь произнес и Зеленский. И об этом украинская сторона говорила с самого начала подготовки визита.

Но израильтяне, ссылаясь на то, что форум организовывает Яд-Вашем, прямо не говорили, что у Зеленского не будет возможности выступить. Лишь после того, как появилась программа форума, стало известно: слово предоставят лишь президентам России, Германии, Франции, а также британскому принцу Чарльзу и вице-президенту США. В такой ситуации украинский президент будет вынужден молча выслушивать нападки, не имея возможности достойно ответить», – говорится в статье.

Отмечается, что подобный сценарий «не устраивает Киев и подталкивает Банковую к принятию решения об отмене участия Зеленского во Всемирном форуме памяти Холокоста».

Также в статье указывается, что серьезной проблемой для Банковой оказалось то, что факт увязки украинской стороной поездки президента в Израиль с его выступлением на форуме стал достоянием общественности. В итоге Зеленский оказался в ситуации, когда он вынужден выбирать сценарий, каждый из которых грозит ему м Украине имиджевыми потерями.

«Если Зеленский примет участие в форуме и не произнесет речь, это продемонстрирует, что с украинским президентом можно не считаться. Если не поедет – его обвинят в том, что он проигнорировал важное международное событие и упустил возможность встречи с израильским бизнесом и политиками, которые могли бы поспособствовать росту инвестиций в украинскую экономику», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», послы Израиля и Польши в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором подвергли жесткой критике проводимую на Украине политику героизации нацистов.