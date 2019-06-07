Зеленский боится Порошенко и Парубия больше, чем своих избирателей

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Своим поведением и агрессивной риторикой новый украинский президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко, а потому в замене старых киевских чиновников нет никакого смысла.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, политолог-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они рассказывают, что им какие-то диверсанты всунули цитату Порошенко. У меня возникает вопрос: господин Зеленский в бессознательном состоянии произносил речь? Он что, не знает, что он произносит? Ну можно что-то на сайте поставить, еще куда-то, но когда человек произносит какую-то речь, он должен осмысливать слова, которые произносит, даже если он их произносит на английском языке.

Я считаю, что господин Климкин абсолютно правильно сейчас остается на посту министра, потому что тот курс, который пока мы видим в исполнении господина Зеленского, от курса Порошенко ничем не отличается: членство в НАТО, «будем разваливать Россию», «никаких компромиссов», «переговоры будем вести, но не очень хочется», – отметил Волошин.

При этом, по мнению эксперта, создается впечатление, что мнение бывшей власти и украинских радикалов для нового президента важнее, чем мнение его избирателей, выступивших за прекращение войны.

«Вышел Парубий, сказал: «Земля будет у вас гореть под ногами»… Складывается впечатление, что Парубия, Порошенко, «Национальный корпус», «С14» в команде Зеленского боятся больше, чем боятся разочаровать избирателей Харьковской, Одесской, Николаевской областей», – резюмировал Волошин.

Напомним, что Зеленский в своей речи слово в слово повторил цитату из Порошенко.