Зеленский бросил трубку, поругавшись с Порошенко в эфире ТВ

12.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко вечером в четверг неожиданно явился на эфир телеканала «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, хотя еще за несколько дней до этого сопоставлял данную телестудию с влиянием российской пропаганды.

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Порошенко заявил, что предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому явиться на эфир, воспользовавшись отсутствием пробок на дорогах Киева в вечерний час, и принять участие в теледебатах.

Порошенко подчеркнул, что готов сделать это «на чужом поле».

Телеведущие признались, что визит Порошенко оказался для них неожиданностью, поскольку изначально сценарий предполагал других гостей (среди них должен был быть недавно уволенный Одесский губернатор Максим Степанов, который, как ожидалось, будет критиковать президента).

Через несколько минут Зеленский дозвонился до студии по телефону, утверждая, что не может выйти в эфир по видеосвязи, поскольку находится в Париже, где завтра у него должна состояться встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном.

При этом Зеленский заявил, что Порошенко об этом должно быть хорошо известно, поскольку за машиной комика следят сотрудники СБУ.

Порошенко в ответ заверил, что, якобы, не получает от спецслужб информацию о перемещениях конкурента и даже не интересуется ей.

Порошенко также обратил внимание, что завтра тоже собирается быть в Германии на встрече с Ангелой Меркель, однако сегодня специально пришел в студию, чтобы вызвать Зеленского.

Зеленский заявил, что, поскольку не может, как Порошенко, вылетать за границу чартером в любой удобный момент, полетел в Париж заранее, обычным рейсом.

Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Порошенко на дебатах, как и предлагал ранее, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Порошенко в ответ несколько раз предложил другую дату проведения дебатов – 14 апреля на стадионе, а затем, 19 числа, еще и в эфире государственного ТВ.

Однако Зеленский стоял на своем.

Разговор шел на повышенных тонах, Порошенко несколько раз требовал от Зеленского не перебивать его, задавая вопрос: «Вы закончили?».

В ответ Зеленский уточнил, что это Порошенко вскоре закончит свою президентскую карьеру, и по студии прошел смех. «Я закончу через 5 лет, а вы 22 апреля», – сказал комик.

В итоге Зеленский в очередной раз повторил свое предложение встретиться на стадионе именно 19 апреля, после чего попрощался и бросил трубку.

«9 числа на НСК Олимпийский, точка», – закончил Зеленский.