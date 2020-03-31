Зеленский цинично и преступно пошёл против большинства народа – Погребинский

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда являются слугами МВФ, поэтому они без оглядки на национальные интересы принимают только те решения, которые выгодны Западу.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что власть у нас абсолютно далека от интересов большинства населения. Для неё главный управляющий – это МВФ и коллективный Запад. Поэтому и назначения, и принятие принципиальных для страны решений проводятся, невзирая на интересы абсолютного большинства украинского населения.

Множество опросов общественного мнения показывали, что от 65% и больше высказываются против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Но я хотел бы обратить внимание на иной момент: президент шёл с какими-то определёнными обязательствами, он что-то говорил, что-то обещал. В частности, в отношении этого вопроса, он говорил, что не пойдёт против интересов большинства населения.

Но мы видим, что президент в очередной раз, а это не впервые, цинично нарушил свои обещания, когда зачем-то собирался стать президентом», – возмутился он.

Также Михаил Погребинский уверен, что, несмотря ни на какие заверения команды Владимира Зеленского, иностранные магнаты с лёгкостью найдут лазейку в принятом законе и скупят огромное количество украинских земель.

«Открывать рынок земли – это ошибка, преступление. Земля будет просто разбазарена, скуплена по дешёвке. Для меня это совершенно очевидно.

Да, они говорят (о законе – прим. ред.), что там нет никаких иностранных владельцев, там только наши частные лица, и вообще, «всего сто гектар». Ну и прекрасно.

Но вот человек, у которого есть миллиард долларов. Он собирает сто людей, которые взяли в аренду какие-то наделы. И каждый из них может купить по сто гектар. Но денег на это нет, и они возьмут у того, у кого есть миллиард. И он уже будет реальным владельцем ста тысяч гектар.

То есть, возможностей для злоупотреблений море. И люди поймут, что они по дешёвке отдают самый главный и самый символический ресурс украинского государства», – резюмировал эксперт.