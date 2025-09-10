Зеленский – диктатор, чиновники ЕС воруют миллиарды на «помощи» Украине, – депутат Европарламента

Анатолий Лапин.  
10.09.2025 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 97
 
Дзен, ЕС, Коррупция, Румыния, Украина


Военная накачка Украины, во главе которой стоит диктатор Зеленский, сопровождается коррупционными схемами, обогащающими чиновников стран Евросоюза.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат из Румынии Диана Шошоакэ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, вы не понимаете, что ЕС сейчас сам по себе, и на глобальном уровне есть разные силы со всеми этими странами, которые вы называете «диктаторами». А, между тем, в Европе мы видим самых ужасных диктаторов.

Румыния должна была получить от США около 270 миллиардов долларов для Украины. Но знаете ли вы, что произошло во время правления Туска и Чолаку, которых вы поддерживали? Так вот, 100 миллиардов долларов просто исчезли. И в этом замешаны не только премьер-министры Румынии, но и важные фигуры в ЕС. Никто об этом не говорит!

Мы, румыны, не согласны умирать на фронте за Украину. Но вы должны знать, что в Украине живет множество румын, которых притесняет украинский диктатор», – заявила Шошоакэ.

