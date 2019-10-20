Зеленский допустил серьезную ошибку

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский сделал большую ошибку, когда начал «прогибаться» под требования неонацистов, выступающих против выполнения подписанной украинской стороной формулы Штайнмайера.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» завила киевская правозащитница Елена Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У националистов есть желание держать людей в страхе и зарабатывать на этом. Они видят в этом источник дохода. Это то, что должен был сделать Зеленский с самого начала своего прихода – разобраться и поставить условия министру Авакову, которого оставили, чтобы он навел порядок с праворадикалами. К сожалению, этого не произошло, хоть это и ожидали практически все.

Если вы обратили внимание, первое время после выборов неонацистские группировки перестали срывать заседания, то есть, была какая-то осторожность. Но потом они почувствовали, что никаких мер никто не принимает», – рассказала Бережная.

«Сейчас они чувствуют себя героями. Особенно после того, как (украинские власти – ред.) сказали, что будет пересмотрена формула Штайнмайера и начали с ними советоваться. Зеленский сделал очень серьезную ошибку, когда пришел к неонацистам и пытался им объяснить, что такое формула Штайнмайера, и что они хотят сделать. Он этим проявил слабость. Они потом вышли все и начали издеваться над ним», – добавила правозащитница.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский пытается усидеть на двух стульях, заигрывая с националистами.