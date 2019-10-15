Зеленский движется в политическое гетто

15.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский пытается усидеть на двух стульях, заигрывая с националистами.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил киевский политолог Алексей Якубин.

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«Только государство имеет монополию на насилие. Любые попытки нарушить это правило или добиться исключения для себя должны решительно пресекаться. Однако Зеленский пытается усидеть на двух стульях. Вместо того чтобы указать националистам на место, он заигрывает с ними. Скорее всего, он считает их мнение важным для устойчивости своей системы власти, но это опасное заблуждение. Радикалы являются агрессивным меньшинством, за которых на парламентских выборах проголосовали меньше 5% избирателей. Задабривание националистов ведет к расширению их возможностей вопреки воле большинства украинцев», – считает эксперт.

Он также отметил, что миллионы граждан Украины, голосуя за Зеленского и его партию, выбирали мир в Донбассе, тогда как в войне заинтересованы праворадикалы, понимающие, что лишь в условиях войны они могут занимать высокие позиции в обществе.

«Во внутренней политике Зеленский должен брать пример с президента США Дональда Трампа. Несмотря на осуждение своих противников, он шаг за шагом реализует ту программу, которую обещал выполнить своим избирателям на выборах. Если же Зеленский решит угодить всем, он в итоге останется в политическом гетто. На международной арене зададутся вопросом: а насколько Киев способен выполнять взятые на себя обязательства? При этом для националистов Зеленский никогда не станет своим, а в глазах остальных украинцев он превратится в предателя», – резюмировал Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», нацики напомнили Зеленскому, как убивать коммунистов.

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