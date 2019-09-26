Зеленский достал Трампа панибратскими шутками

26.09.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд бестактностей в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, комментируя опубликованную стенограмму телефонных переговоров двух президентов.

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«Очевидно, что Зеленский выбрал одну сторону в скандале вокруг обвинений Байдена в коррупционных схемах. Он фактически выступил против кампании, начатой оппонентами Трампа и направленной на его импичмент. Но это еще не значит, что сам Трамп будет ему благодарен. Скорее всего, он посчитает достаточным проявлением благодарности то, что Украина все-таки будет получать помощь. И Трамп прекрасно понимает, что Зеленский теперь оказался в его власти», – сказал эксперт.

По его словам, Зеленский оказался в неприятной в ситуации, поскольку если Трамп решит сократить или отсрочить помощь Украине, то никто его критиковать не будет, равно как и предпринимать серьезные действия чтобы помешать.

«Предыстория нынешнего скандала такова – летом появились сообщения, что Трамп задерживает помощь, демократы подняли шум, Конгресс проголосовал за то, что помощь не может быть урезана или отсрочена. А теперь если Трамп решит что-то пересмотреть встать на защиту Украины будет некому», – говорит Воля.

«Еще неприятный момент – шутки Зеленского в разговоре с Трампом. Тот, конечно, тоже иногда шутит в таких разговорах, и иногда у него не слишком дипломатическая манера общения. Но шутки Зеленского были бестактными, панибратскими. «Вы же дадите гарантию, что приедете в Украину? А может, мы на самолете полетим, а может мы то, а может мы это…». Это такая манера шутливо, с иронией ставить условия.

Но статусы Трампа и Зеленского слишком отличаются. Трамп – миллиардер в возрасте, член элиты и президент сверхдержавы, а не какой-нибудь страны третьего мира. А Зеленский ведет себя с ними как с равным, которого можно похлопать по плечу, подколоть. Может ли президент страны, которая вечно просит помощь, так себя вести? Вероятно, самолюбие Трампа этим было задето.

Кроме того, Зеленский поддакивал Трампу в критике Меркель и Макрона. Конечно, мы не увидим никаких публичных последствий этого со стороны европейцев, но какая-то ответка будет. Никто не бросится смягчать санкции против России, но позиция в отношении Зеленского станет жестче. Возможно, это как-то отразится на квотах для украинской продукции в ЕС, которые Украина просила увеличить», – резюмировал политолог.