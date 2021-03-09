Зеленский готов выдать новым хозяевам в США своего старого босса Коломойского

09.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не исключила возможность введения санкций против олигарха Игоря Коломойского, который приложил немало усилий для победы Владимира Зеленского.

Об этом Мендель заявила в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мендель, также не исключается выдача Коломойского Соединенным Штатам Америки в случае соответствующего запроса. При этом, на прямые вопросы Бацман Мендель отвечала односложно и неохотно.

– Стоит ли ждать украинских санкций по Игорю Валерьевичу? – спросила Бацман?

– Ну, посмотрим, – ответила Мендель.

– То есть, ты не исключаешь этого, я правильно понимаю? – уточнила Бацман.

– Посмотрим, – еще раз ответила Мендель.

– Хорошо, выдать США Украина Игоря Коломойского может? – предположила журналистка.

– Посмотрим, – снова ушла от конкретики пресс-секретарь президента.

– Ох, я чувствую, что сейчас опять сердца учащенно забились у кого-то, – с иронией отметила Бацман.

– Ну я же не гадалка… Будет как будет, – в очередной раз «завиляла» Мендель.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что санкции США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского – это намёк в адрес президента Украины Владимира Зеленского, что, пока он не уймёт своего бывшего покровителя, прямых переговоров с новым американским лидером Джо Байденом Киеву не видать.