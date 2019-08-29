Зеленский готовит обмен пленными в личных пиар-интересах

29.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Вчерашнее освобождение из-под стражи киевского журналиста Кирилла Вышинского – предвестник обмена заключенными между Россией и Украиной. Причем, украинская сторона заинтересована в процессе гораздо больше – Владимир Зеленский будет использовать событие ради пиара, чтобы продемонстрировать перемены после смены власти и выполнение предвыборных обещаний.

«Для Зеленского очень важно провести обмен людьми как можно скорее. Без этого ему практически не с чем идти к народу, хотя он находится у власти уже больше 100 дней. Если Зеленский вернет домой моряков, он сможет заявить, что сделал то, что не удавалось Порошенко», – сказал в интервью «Московскому комсомольцу» украинский политолог Алексей Якубин.

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«Если это произойдет на фоне начала работы нового созыва Верховной Рады, то сложится определенный пазл побед, выгодный команде Зеленского. Для России все «герои Антимайдана», которых судили в Киеве,— не фактор внутренней политики. Они существуют на периферии пропаганды, в то время как для Украины тема пленных, «возвращение наших» — одна из центральных», – пояснил в интервью газете «Коммерсант» эксперт Московского фонда Карнеги Константин Скоркин.

«Изменение меры пресечения Кириллу Вышинскому – знаковый шаг, который при прежних властях был бы невозможен. И он повышает вес Зеленского в глазах западных партнеров. Таким образом, он демонстрирует, что готов идти на уступки в гуманитарной сфере, которые, впрочем, мало к чему обязывают в политической плоскости», – соглашается эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

Процесс мог бы начаться раньше, причем, первый «пас» Зеленскому была готова сделать Москва, рассказал газете «Известия» сенатор Владимир Джабаров – так же, как сейчас освобожден Вышинский, еще в начале лета на свободе могли оказаться члены экипажей катеров ВМСУ, арестованные за провокацию в Керченском проливе. Однако тогда все было сорвано главой МИД Украины Павлом Климкиным, что, как известно, вызвало раздраженную реакцию Зеленского.

«Мы тоже предлагали отпустить украинских моряков до суда по гарантии их участия в судебном процессе. Киев это отверг», – сказал Джабаров.

Как уточняет газета «Московский комсомолец», ожидается, что в ходе предстоящего обмена Москва отпустит украинского националиста из Крыма Владимира Балуха, несостоявшегося малолетнего украинского диверсанта Павла Гриба, участников праворадикальных группировок Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко и 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, а Киев выдаст экс-бойца «Беркута», участвовавшего в «Самообороне» Крыма Александра Саттарова, крымских пограничников Александра Баранова и Максима Одинцова, «агента ФСБ» Игоря Кимаковского, фигуранта дела «2 мая» Евгения Мефедова и других.

Украинские власти уже свезли тех, кого собираются освободить, в санаторий под Киев, но не известно, когда произойдет это долгожданное событие.