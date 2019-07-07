Зеленский готовит пиар-арест Порошенко

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Даже если Петр Порошенко попадет в новый состав Верховной Рады, это не помешает провести его показательный арест – в отсутствие реальных достижений Владимиру Зеленскому понадобится такое пиар-шоу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проходит Порошенко, то его пиар-арест будет очень красиво обставлен, так что, на самом деле, безразлично, проходит Порошенко или нет.

Если он не проходит – начинаются преследования и гонения по Украине, он начинает повторять судьбу Тимошенко. Помните, арест, партия сидит на Крещатике под судом, пара голодающих сторонников Порошенко и так далее.

Если он проходит, то большинство депутатов, не способных сделать большие политические шаги, с большим удовольствием проголосуют за снятие неприкосновенности с бывшего президента Порошенко…

Лишить неприкосновенности, а дальше огромная толпа журналистов, где на наших глазах будут производить задержание. Порошенко хочет быть героем – он им станет», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что провокация ВМСУ возле Керченского пролива была осуществлена по прямому указанию Петра Порошенко, что должно получить юридическую оценку по статье уголовного кодекса «Государственная измена».