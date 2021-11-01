Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.11.2021 19:44 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Выборы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина
Просмотров:

Зеленский готовится к большой войне в Донбассе и ждёт приказа – эксперт

Новости УкраиныПоскольку в Киеве поняли, что встречи в «Нормандском формате» в ближайшие месяцы не будет,...

Поскольку в Киеве поняли, что встречи в «Нормандском формате» в ближайшие месяцы не будет, украинское руководство пошло на организацию крупных провокаций в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В руководстве Украины окончательно стало ясно, что никакого «Нормандского формата» уже не будет. То, что они рассчитывали на встречу в нормандском формате до конца декабря – этого уже не будет.

И второй вывод, который сделали в администрации президента Украины – что отсутствие «Нормандского формата» полностью закрывает тему встречи Зеленского и Путина.

Таким образом, у руководства Украины не остаётся иного пути, кроме как создать новую кризисную ситуацию, с целью побудить Россию действовать силой, или, наоборот, «прижать» Москву, чтобы она на что-то согласилась», – сказал он.

В свою очередь, экс-юрист экстремистской и запрещенной в РФ организации ФБК Виталий Серуканов отметил, что к 2023 году украинское руководство попытается начать полномасштабную войну в Донбассе.

«К 2023 году Зеленский, с помощью своих заокеанских партнёров, попытается развязать полноценную войну. Потому что в России на 2024 год запланированы президентские выборы. Это важный шаг по дестабилизации – уже прямиком в Москву», – резюмировал юрист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть