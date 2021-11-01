Зеленский готовится к большой войне в Донбассе и ждёт приказа – эксперт

01.11.2021 19:44 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Поскольку в Киеве поняли, что встречи в «Нормандском формате» в ближайшие месяцы не будет, украинское руководство пошло на организацию крупных провокаций в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В руководстве Украины окончательно стало ясно, что никакого «Нормандского формата» уже не будет. То, что они рассчитывали на встречу в нормандском формате до конца декабря – этого уже не будет. И второй вывод, который сделали в администрации президента Украины – что отсутствие «Нормандского формата» полностью закрывает тему встречи Зеленского и Путина. Таким образом, у руководства Украины не остаётся иного пути, кроме как создать новую кризисную ситуацию, с целью побудить Россию действовать силой, или, наоборот, «прижать» Москву, чтобы она на что-то согласилась», – сказал он.

В свою очередь, экс-юрист экстремистской и запрещенной в РФ организации ФБК Виталий Серуканов отметил, что к 2023 году украинское руководство попытается начать полномасштабную войну в Донбассе.

«К 2023 году Зеленский, с помощью своих заокеанских партнёров, попытается развязать полноценную войну. Потому что в России на 2024 год запланированы президентские выборы. Это важный шаг по дестабилизации – уже прямиком в Москву», – резюмировал юрист.