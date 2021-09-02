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02.09.2021 09:37 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Зеленский и Байден признали, что в Донбассе идет гражданская война – Корнилов

Новости УкраиныСовместное заявление по итогам встречи президентов США и Украины показало ее безрезультатность. Об этом,...

Совместное заявление по итогам встречи президентов США и Украины показало ее безрезультатность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье , опубликованной РИА Новости, пишет политический обозреватель Владимир Корнилов.

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По его словам, в ходе визита Владимира Зеленского ему ясно дали понять, что американская финансовая помощь, ранее направляемая в Афганистан, не будет переориентирована на Украину.

«Понял это украинский президент или не понял, сказать пока что сложно. Но в любом случае совместное заявление по итогам встречи Байдена и Зеленского торжественно зафиксировало полную безрезультатность встречи», – убежден автор.

Он обращает внимание, что в очередной раз заявлена «поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины» и вновь выражена готовность «противостоять агрессии России».

«Кстати, вновь констатирована гибель 14 тысяч украинцев в ходе конфликта в Донбассе. Вашингтон и Киев даже не заметили, что тем самым признали: на Украине идет гражданская война, ведь 14 тысяч погибших — это общие потери с обеих сторон. И раз все они — украинцы, то нет и никакой «внешней агрессии», – резюмировал Корнилов.

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