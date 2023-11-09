Каждый итог нового периода продления военного положения на Украине на три месяца – гораздо хуже предыдущего.

Об этом киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нигде не сказано, что в Украине война, сказано военное положение. Но как может без войны – военное положение каждые три месяца продлевать? Это бред, это сумасшедший дом. То есть – «слуги народа» Зеленский, Ермак и вся эта их тусовка, и кто за ними стоит, они превратили Украину просто в сумасшедший дом и крутят карусель, которая была в «95 квартале», «Рассмеши комика» до последней капли крови.

Мы говорим: Конституция есть? Есть. Парламентско-президентская республика? Да. Ваше продление уже с прошлого ноября военного положения что-то дало? Нет, всё только ухудшилось. Всё за этот год стало только хуже и хуже.

Я говорил: нельзя продлять военное положение, давайте выборы проведём – нет, блин, эти шоумены, клоуны провинциальные, продлили. В результате этого продления ситуация как-то улучшилась? Нет. Контрнаступления нет, прорыва нет, оружия нет, денег – ещё хуже стало. Всё. Уже бедный Зеленский, уже никто с ним говорить не хочет, только вот он «поспилкувался» с президентом Сьерра-Леоне. 25 лет с африканской страной не «спилкувался», а тут «поспилкувался», – возмущался Соскин.