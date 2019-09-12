Зеленский и Коломойский устали скрывать взаимную симпатию

12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Офис президента Украины, отчитавшись о встрече с олигархом Игорем Коломойским, подал сигнал внутренней аудитории.

Об этом пишет «Российская газета», отмечая, что комментаторов взбудоражила в первую очередь нарочитая публичность встречи.

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«Сигнал, поданный внутренней аудитории, считывается однозначно: есть украинские олигархи и есть Коломойский, и только с ним президент и правительство намерены без галстуков обсуждать «вопросы ведения бизнеса на Украине». Все указывает на то, что у Коломойского вопросов по бизнесу к президенту уже нет – его личное состояние сегодня растет как на дрожжах», – пишет издание.

Указывается, что с приходом Зеленского к власти горно-обогатительные комбинаты и ферросплавные заводы Коломойского стали получать дешевую электроэнергию, а государственная генерирующая компания «Центрэнерго» переходит под его контроль.

«Одновременно суды удовлетворяют все иски олигарха к государству и конкурентам, а с последними параллельно «работают» следственные органы. Создается впечатление, что Зеленский и Коломойский попросту устали скрывать взаимную симпатию и общность взглядов и своей ночной встречей подтвердили все имевшиеся на этот счет подозрения», – резюмирует газета.

Встреча Зеленского с Коломойским состоялась 10 сентября при участии главы офиса президента Андрея Богдана, премьер-министра Алексея Гончаруак, помощника президента Сергея Шефира и министра энергетики Алексея Оржеля. В офисе президента рассказали, что обсудили вопросы ведения бизнеса, а также речь шла об энергетической сфере.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский получил возможность давить на Зеленского в Раде.