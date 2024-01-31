Зеленский и Залужный окончательно бросили фронт и забыли про войну – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский и Залужный, позабыв о войне и нуждах страны, вцепились друг другу в глотки из-за рейтингов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Нам что-то надо делать с информационной политикой. Потому что очень часто я слышу такие мысли: «Ой, это ж ипсо нашего врага». Я хочу чётко сказать: пропаганда нашего врага на украинцев действует очень слабо. Честно. Они ничего такого не могут придумать, чтобы нас это зацепило. А когда она действительно действует, в 99% случаев мы сами даём им ресурсы. Вот, такой конфликт, который произошёл [между Зеленским и Залужным], и такая информационная волна, будет давать много ресурсов, чтобы они говорили: «Ну, всё, они там между собой собачатся, единства нет», и так далее», – пожаловался Гайдай.

«Если бы этот конфликт касался содержания и контента – например, президент говорил, что надо идти в наступление, а Залужный говорил, что надо стоять в обороне, и тогда они это выясняют. Но мы такого содержательного конфликта не видим. Мы не знаем, что думает про войну президент. Мы не догадываемся, какие планы у Залужного, и есть ли между ними идеологический конфликт. Хотя этот конфликт имеет другую, очень дурную природу. У них было серьёзное единство в первые месяцы, когда была оборона Киева, президент очень надеялся на Залужного, на его поддержку и действия. А через год началось выяснение, у кого выше рейтинг. Вот, рейтинг доверия выше, чем у президента. Так… а может у Залужного есть политтехнологи, может он готовит политическую карьеру? Это очень неправильно во время войны», – добавил он.

Он подчеркнул, что украинский народ ошибается, очаровываясь своим главнокомандующим.

«Когда ты недоволен президентом, а к нему за последние полгода много вопросов, то ты ищешь альтернативу. И Залужный – обычная альтернатива, потому что его все любят. Вот такой феномен. Честно скажу, иногда с реальностью это не имеет ничего общего, но людям нужен кто-то, кого поддержать. Вот, у Залужного большой кредит доверия, который он ещё не растратил. А президент за последний год сильно его растратил», – подытожил политолог.