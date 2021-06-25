Зеленский играет в царя: Санкции против банков РФ. Готовится удар по Коломойскому

25.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Игра в царя настолько понравилась украинскому президенту Зеленскому, что теперь СНБО под его руководством собирается без преувеличения каждую неделю и штампует все новые санкции, все больше расширяя круг новоявленных «лишенцев». Не успели «обилетить» олигархов Фирташа и Фукса, как вспомнили о русских. Именно им было посвященного вчерашнее заседание украинского Совбеза, решения которого Зеленский тут же ввел в действие своим указом.

Под удар попали 53 юридических и физических лица из РФ, среди которых такие «акулы» банковского бизнеса, как Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Байкалбанк, «БМ-банк» и десятки других, помельче. Тем, кто не имеет украинских «дочек», максимально усложнена работа с украинскими резидентами, имеющие же «дочек» лишились права выводить из Украины капитал сроком на ближайшие три года. То есть, эти российские деньги будут и дальше работать на экономику и армию враждебного в отношении РФ государства.

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Выходит, все они зря последние годы как-то изворачивались, пытаясь усидеть на двух стульях, фиктивно перепродавали свои украинские «дочки» третьим структурам, терпели унизительные наезды националистов, показательно «замуровывавших» входы в банковские офисы, шли на множество других компромиссов – вплоть до подсвечивания в украинских СМИ своей помощи ВСУ, лишь бы не уйти с рынка.

Многие надеялись на смену власти в Киеве. И вот, дождались: сменщик Порошенко продолжил политику предшественника. Причем, с еще большим задором.

Часть новых санкций – это продолжение действия уже ранее введенных ограничений, срок действия которых подходил к концу. Речь идет о запрете на Украине российских платежных систем и систем мгновенных переводов, таких, как «Золотая корона», «Колибри», «Юнистрим» и ряда других.

Среди попавших под санкции физических лиц, украинские СМИ называют, в частности, основателей севастопольского «Морского банка» Александра и Лидию Анненковых.

Под киевские санкции попали также Центробанки ДНР и ЛНР. Теперь любые переводы с подконтрольной территории на Донбасс будут проверять под тройным ситом, а отправители рискуют загреметь за «финансирование терроризма».

Параллельно нардепы от Зе-монобольшинства внесли в Раду законопроект, запрещающий гражданам обжаловать президентские указы о введении против них санкций. Обжаловать, согласно этому проекту, можно будет только решение СНБО. Но поскольку это орган коллективный и, по сути, ни за что не отвечающий, то даже если гражданин поборет его в суде, персонального наказания за беззаконие никто все равно не понесет.

Выйдя к журналистам сразу после заседания СНБО, его секретарь Алексей Данилов пообещал, что эти санкции – не последние. И уже на следующей неделе власти займутся теми 134-мя украинскими гражданами, которые пришлись не ко двору в Америке и стали фигурантами санкционных списков Госдепа и Минфина США.

Среди них – известные всей Украине люди – нардепы Андрей Деркач и Александр Дубинский, беглая экс-правая рука Порошенко Александр Онищенко, олигарх Игорь Коломойский, экс-прокурор ГПУ Константин Кулик, получивший известность, как человек, возбудивший дела против бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и другие.

А чтобы у Зеленского ненароком кого-нибудь не забыли, уже 29 июня, в аккурат после дня Конституции, в Киеве высадится десант «специалистов, которые занимаются санкционной политикой в США».

Эти неназванные кураторы и будут, судя по всему, окончательно утверждать пофамильный состав «расстрельных списков» Зеленского. Видно, Вашингтон все-таки дожал киевского керманыча. Что характерно, это судилище будет проводиться в закрытом режиме. То есть, о характере и тоне общения американцев со своими украинскими протеже мы если и узнаем, то нескоро – из каких-нибудь очередных «пленок Деркача».