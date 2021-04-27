Зеленский ищет дорогу к Путину в обход МИД Украины

27.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что идет подготовка к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но в Москве говорят, что официальных запросов по этому поводу из Киева не поступало.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Так, в МИД России изданию заявили, что с украинской стороны на ведомство никто пока с обсуждением возможной встречи не выходил. В аппарате заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, курирующего переговоры по Донбассу, также рассказали, что никаких обращений со стороны офиса президента Украины по состоянию на 26 апреля не поступало.

В свою очередь глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев обращает внимание, что Зеленский поручил заняться подготовкой встречи главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, а не МИД Украины.

«Это признак того, что он хочет конструктива, потому что МИД идеологизирован, а Ермак в теме Донбасса», – сказал Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор, Зеленский не рассчитывал на ответ Москвы, когда хамил Путину.

Напомним, ранее Путин в ответ на предложение Зеленского о встрече посоветовал тому начать прямые переговоры с руководством ЛДНР для разрешения конфликта в Донбассе, но в Киеве отказались.